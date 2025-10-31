uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 31-10-2025

Festival Zero em Tomar com duas semanas dedicadas à cultura

Foto Facebook Festival Zero
Cidade templária volta a ser palco de muita actividade cultural de 1 a 15 de Novembro com o Festival Zero, apresentando um programa que envolve exposições, teatro, concertos e poesia.

Tomar prepara-se para acolher o Festival Zero’25, um evento cultural que decorre de 1 a 15 de Novembro, promovido em parceria com o município. O festival arranca na Fábrica das Artes com a inauguração de exposições de pintura de Ana Santos, Carlos Vicente e Paulo Delgado, e ilustração de Sal Figueiredo e Sandro Ferreira. A programação inclui teatro, com “O Sr. Ibrahim e as Flores do Corão”, a 6 de Novembro, “Medeia” a 12 de Novembro e “A Primeira Vez”, a 15 de Novembro, no Cine-Teatro Paraíso.
No campo musical, o público pode contar com o concerto dos Comité Motel e um concerto de Punk Rock "Crianças ao Poder". O evento valoriza também a palavra com o Sarau de Poesia “Cruzeiro Seixas”, no dia 9 de Novembro, no Núcleo de Arte Contemporânea, um Laboratório de Escrita Criativa, a 13 de Novembro, e o encontro “Duas Mãos Cheias de Palavras”, a 15 de Novembro, ambos na Fábrica das Artes.
