31/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 31-10-2025 07:00

Margarida Vila-Nova leva o monólogo “À Primeira Vista” ao Teatro Virgínia

A atriz sobe ao palco em Torres Novas na noite de 15 de Novembro, num espectáculo que questiona poder, justiça e moral

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, recebe no dia 15 de Novembro, às 21h30, o espectáculo “À Primeira Vista”, protagonizado por Margarida Vila-Nova e encenado por Tiago Guedes. A peça, escrita por Suzie Miller, é um monólogo intenso e premiado internacionalmente, que mistura drama judicial e reflexão social sobre os limites da justiça e o impacto do patriarcado no sistema legal.

A história acompanha Teresa, uma jovem advogada talentosa e de origens humildes, que construiu a sua carreira pelo mérito e determinação. Após um acontecimento inesperado, vê-se obrigada a confrontar-se com as falhas de um sistema onde o patriarcado, a moral e o ónus da prova se chocam com a emoção e a experiência pessoal. Estreada em 2019, “À Primeira Vista” já conquistou o público e a crítica em Londres, Sydney e Broadway, arrecadando prémios Tony, Olivier e Drama Desk, e chega agora a Torres Novas numa adaptação portuguesa que promete envolver o público pela força da interpretação e pela actualidade do tema.

Com uma carreira sólida no teatro, cinema e televisão, Margarida Vila-Nova é uma das atrizes mais reconhecidas do panorama nacional, distinguida pela intensidade das suas interpretações. No currículo conta com papéis marcantes em “Cartas da Guerra”, “Hotel Império”, e séries como “Causa Própria” e “Matilha”, esta última distinguida com um Globo de Ouro.

