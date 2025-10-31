uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 31-10-2025 18:00

Olalhas recebe Feira dos Santos 

Olalhas recebe Feira dos Santos 
Foto Facebook Freguesia Olalhas
A iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia de Olalhas e associações da freguesia, tem arranque marcado para as 09h30 de 1 de Novembro.

A localidade de Olalhas, concelho de Tomar, vai receber a Feira dos Santos no sábado, dia 1 de Novembro. A iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia de Olalhas e associações da freguesia, tem arranque marcado para as 09h30.
De manhã, há missa, abertura das barraquinhas e actuação da Banda TorresFarra. De tarde, há prova de água pé e entrega de diplomas de participação às associações.
