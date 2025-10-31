uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 31-10-2025 21:00

Sons na Adega visita Quinta da Alba 

Sons na Adega visita Quinta da Alba 
Foto Município de Tomar
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa da Câmara de Tomar, que mistura cultura, música e vinho, vai decorrer na Quinta da Alba, no sábado, dia 1 de Novembro.

O Sons na Adega, iniciativa do município de Tomar em parceria com adegas do concelho, vai decorrer na Quinta da Alba no sábado, dia 1 de Novembro. Além das provas de vinhos, haverá um concerto de Jazz com Kyle Green Trio.
A iniciativa pretende criar um roteiro pelas adegas dos produtores de vinhos certificados existentes no concelho de Tomar, apresentando espectáculos culturais em simultâneo com provas de vinhos e degustação. A Quinta da Alba está localizada em Vila Nova, freguesia de Serra.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar