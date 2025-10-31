Sons na Adega visita Quinta da Alba 

Iniciativa da Câmara de Tomar, que mistura cultura, música e vinho, vai decorrer na Quinta da Alba, no sábado, dia 1 de Novembro.

O Sons na Adega, iniciativa do município de Tomar em parceria com adegas do concelho, vai decorrer na Quinta da Alba no sábado, dia 1 de Novembro. Além das provas de vinhos, haverá um concerto de Jazz com Kyle Green Trio.

A iniciativa pretende criar um roteiro pelas adegas dos produtores de vinhos certificados existentes no concelho de Tomar, apresentando espectáculos culturais em simultâneo com provas de vinhos e degustação. A Quinta da Alba está localizada em Vila Nova, freguesia de Serra.