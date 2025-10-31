Cultura | 31-10-2025 21:00
Sons na Adega visita Quinta da Alba
Foto Município de Tomar
Iniciativa da Câmara de Tomar, que mistura cultura, música e vinho, vai decorrer na Quinta da Alba, no sábado, dia 1 de Novembro.
O Sons na Adega, iniciativa do município de Tomar em parceria com adegas do concelho, vai decorrer na Quinta da Alba no sábado, dia 1 de Novembro. Além das provas de vinhos, haverá um concerto de Jazz com Kyle Green Trio.
A iniciativa pretende criar um roteiro pelas adegas dos produtores de vinhos certificados existentes no concelho de Tomar, apresentando espectáculos culturais em simultâneo com provas de vinhos e degustação. A Quinta da Alba está localizada em Vila Nova, freguesia de Serra.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Vale Tejo
29-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar