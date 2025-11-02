Abertas candidaturas para o concurso de montras de Natal em Vila Franca de Xira

O Natal vai voltar a iluminar Vila Franca de Xira com mais uma edição do Concurso de Montras de Natal, uma iniciativa promovida pela câmara municipal que pretende valorizar o comércio tradicional e incentivar a criatividade dos comerciantes do concelho.

As candidaturas decorrem de 1 a 15 de Novembro e estão abertas a todos os estabelecimentos comerciais do concelho, em nome individual ou colectivo, que estejam abertos ao público há mais de seis meses e possuam montras visíveis para o exterior.

Com a iniciativa, refere o município em comunicado, o objectivo é estimular o espírito natalício e transformar as ruas das freguesias em cartões de visita durante a quadra festiva. A autarquia sublinha que o comércio local é uma alternativa de proximidade e qualidade às grandes superfícies, desempenhando um papel essencial na dinamização da economia local e no reforço do sentimento comunitário.

As montras a concurso serão avaliadas com base em critérios como originalidade, criatividade, harmonia estética, integração do produto da loja, cores, materiais utilizados, iluminação e ainda a utilização de elementos sustentáveis.

Em cada uma das seis freguesias (ou uniões de freguesias) do concelho serão atribuídos prémios aos quatro primeiros classificados, no valor de 2.000€, 1.500€, 1.000€ e 500€, respectivamente, num total global de 30.000€ em prémios destinados a premiar o talento e o empenho do comércio tradicional.

As inscrições devem ser feitas online, através do site oficial da Câmara de Vila Franca de Xira, onde está disponível a ficha de inscrição. Para mais informações os interessados podem contactar o município através do e-mail dedicado ao tema: montrasdenatal@cm-vfxira.pt.