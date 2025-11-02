Cultura | 02-11-2025 18:00
Espectáculo infantil “Álbum de Família” em Tomar adiado para 22 de Novembro
foto ilustrativa
O espectáculo infantil “Álbum de Família”, integrado na programação do Festival Zero, foi adiado para o dia 22 de Novembro, às 16h00, na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca, em Tomar.
Inicialmente previsto para este sábado, 1 de Novembro, o espectáculo “Álbum de Família”, dirigido pela criadora Constanza Givone, foi reagendado para dia 22 de Novembro, às 16h00, na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca.
A peça, destinada à infância e famílias, insere-se no Festival Zero’25, que promove actividades culturais e artísticas gratuitas em vários espaços da cidade de Tomar. Com entrada livre, “Álbum de Família” convida o público mais jovem a explorar, através do teatro, as memórias e afetos que unem diferentes gerações.
