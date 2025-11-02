Igreja da Misericórdia de Tomar recebe encontro de jovens músicos 

A Igreja da Misericórdia de Tomar vai receber um encontro de jovens músicos de Tomar e de Lisboa na quinta-feira, dia 6 de Novembro. O concerto de música de câmara tem arranque marcado para as 19h15. A actuar vão estar os músicos António Henriques (violino), Maria João Fernandes (violino), Cátia Santos (viola) e Mariana Taipa (violoncelo). O concerto é organizado pela Musicamera Produções, com apoios do Município de Tomar e da Santa Casa da Misericórdia de Tomar.