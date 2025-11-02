uma parceria com o Jornal Expresso
02/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 02-11-2025 21:00

Igreja da Misericórdia de Tomar recebe encontro de jovens músicos 

Igreja da Misericórdia de Tomar recebe encontro de jovens músicos 
Concerto decorre na Igreja da Misericórdia de Tomar. Foto Musicamera Produções
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Concerto promove encontro de jovens músicos de Tomar e de Lisboa.

A Igreja da Misericórdia de Tomar vai receber um encontro de jovens músicos de Tomar e de Lisboa na quinta-feira, dia 6 de Novembro. O concerto de música de câmara tem arranque marcado para as 19h15. A actuar vão estar os músicos António Henriques (violino), Maria João Fernandes (violino), Cátia Santos (viola) e Mariana Taipa (violoncelo). O concerto é organizado pela Musicamera Produções, com apoios do Município de Tomar e da Santa Casa da Misericórdia de Tomar.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar