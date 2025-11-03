Cultura | 03-11-2025 12:00
INCLUIR organiza festa para angariar fundos em Santarém
A INCLUIR – Associação para a Inclusão do Cidadão com Necessidades Especiais Maria do Carmo Silva Melancia vai realizar uma festa nocturna com o tema Festa Verde – Festejar Conquistas, no dia 21 de Novembro, pelas 21h00, na Casa do Campino, em Santarém. O DJ que vai animar a festa é uma pessoa cega, o DJ DarkGlasses.
A iniciativa insere-se nas comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala a 3 de Dezembro, e tem como objectivo promover a inclusão real da pessoa com deficiência. A festa também tem o objectivo de angariar fundos. A entrada custa 5 euros.
