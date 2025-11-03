Cultura | 03-11-2025 12:00
Mostra Nacional Jovens Criadores vai decorrer em Santarém
A Mostra Nacional Jovens Criadores 2025 vai realizar-se em Santarém, de 21 a 23 de Novembro, dando palco ao talento de artistas até aos 30 anos.
A Mostra Nacional Jovens Criadores 2025 vai realizar-se em Santarém, de 21 a 23 de Novembro, dando palco ao talento de artistas até aos 30 anos. A iniciativa, promovida pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), apresenta obras em 15 áreas artísticas e prevê a atribuição de 15.000 euros em prémios. Os vencedores nas diversas categorias serão revelados na Gala de Entrega de Prémios a 23 de Novembro.
As categorias são: Arte Digital, Arte Têxtil, Cinema, Cruzamento Disciplinar, Dança, Declamação, Escultura, Fotografia, Humor, Joalharia, Literatura, Moda, Música, Pintura e Teatro.
