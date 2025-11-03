uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 03-11-2025 15:00

Peralva volta a celebrar o grão-de-bico com mostra gastronómica em Tomar

grao de bico gastronomia
foto ilustrativa
A aldeia de Peralva, no concelho de Tomar, volta a afirmar-se como a “Capital do Grão-de-Bico” com mais uma edição da sua mostra gastronómica, um evento que já é tradição na região e atrai visitantes de vários pontos do concelho e do distrito.

Centro Recreativo, Cultural e Desportivo do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Peralva organiza, no domingo, 9 de Novembro, a XI Mostra Gastronómica do Grão-de-Bico, que terá lugar no Salão Paroquial de Carrazede, em Tomar, a partir das 13h00. O evento inclui um almoço onde serão servidos diversos pratos confeccionados com grão-de-bico, ingrediente central da gastronomia local. A refeição inclui pão, bebida (vinho ou sumo) e um menu variado que promete agradar aos apreciadores da cozinha tradicional ribatejana.
As inscrições decorrem até ao dia 5 de Novembro, podendo ser feitas junto da organização, através dos contactos de Nuno, Susana ou Andreia. A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, da Paróquia de Paialvo e do Centro de Tradições do Alto Ribatejo, reforçando o compromisso com a valorização dos produtos locais e com a dinamização cultural e social das aldeias do concelho.
