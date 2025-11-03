Tomar celebra a Festa do Marmelo com animação e entrada livre

A Festa do Marmelo regressa a Tomar no dia 7 de Novembro, com um programa repleto de animação, música e tradição, na tenda do Mercado Municipal, com entrada livre. O evento contará com bancas de venda dinamizadas por instituições sociais do concelho, promovendo a partilha e a solidariedade.

O programa arranca às 09h00 com animação de “Phelan Naois”, seguindo-se, às 10h00, a actuação da Universidade Sénior de Tomar com Tuna e Danças Tradicionais. À tarde, sobem ao palco o Rancho Folclórico do Centro de Integração e Reabilitação (CIRE) de Tomar, o magusto solidário com animação (14h30) e um sunset às 17h00. A noite será dedicada à música com as actuações de Trebaruna e Párias (19h30), o concerto da Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira (20h30) e o grupo Saltimbancos (21h30), encerrando a festa às 23h00.