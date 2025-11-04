uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 04-11-2025 21:00

Artistas do Oeste transformam aeroporto do Rio de Janeiro em galeria

Foto: OesteCim
Aeroporto do Rio de Janeiro acolhe obras de artistas portugueses, celebrando o diálogo cultural entre os dois países. A exposição é organizada pelo Arte Institute e conta com apoio da Comunidade Intermunicipal do Oeste.

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro vai transformar-se, entre 5 de Novembro de 2025 e 5 de Janeiro de 2026, num espaço de encontro entre Portugal e o Brasil. Durante dois meses, o terminal acolhe obras de dez criadores da região Oeste de Portugal, representando a vitalidade e diversidade da arte contemporânea portuguesa.
A iniciativa integra a Mostra Portugal Contemporâneo no Brasil, promovida pelo Arte Institute, de Nova Iorque, e conta com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM). Com entrada gratuita, a exposição convida viajantes e visitantes do aeroporto a mergulharem numa experiência artística que celebra o diálogo cultural entre os dois países.
No campo das artes plásticas, estão previstas duas exposições: uma dedicada a artistas portugueses contemporâneos, no Aeroporto do Galeão, e outra centrada na Língua Portuguesa, no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro.
Com curadoria do Arte Institute, a mostra apresenta trabalhos de André Avelar, Cinara Saiónára, Burry Buermans, Feliciano Costa, Helena Valsecchi, Joana Maria Sousa, Margarida Prieto (Ema M.), Maria Matias, Rui Anastácio e Thierry Ferreira. As obras estarão distribuídas pelos corredores do Galeão, transformando o espaço de passagem num percurso de descoberta da criação artística contemporânea portuguesa.
A OesteCIM reconhece nesta mostra “uma janela de oportunidade estratégica para afirmar a região Oeste como território de excelência”.

