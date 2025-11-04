Cultura | 04-11-2025 15:00
Inês Ramos lança livro intitulado “O Silêncio da Minha Cor”
Cerimónia de lançamento vai decorrer em Azambuja
A socióloga Inês Ramos vai lançar um novo livro intitulado “O Silêncio da Minha Cor”, a cerimónia está marcada para 22 de Novembro, às 17 horas, no Openspace de Azambuja. Entre o Porto aristocrático dos anos sessenta e a Lisboa contemporânea, o livro retrata duas histórias que se entrelaçam, num romance arrebatador sobre coragem, amor e resistência. O livro é acompanhado por músicas que submergem o leitor na história e nas suas personagens inesquecíveis. É um livro que desafia a escutar os silêncios à nossa volta e a descobrir as cores escondidas naquilo que nunca foi dito".
