04/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 04-11-2025 15:00

Inês Ramos lança livro intitulado “O Silêncio da Minha Cor”

Cerimónia de lançamento vai decorrer em Azambuja

A socióloga Inês Ramos vai lançar um novo livro intitulado “O Silêncio da Minha Cor”, a cerimónia está marcada para 22 de Novembro, às 17 horas, no Openspace de Azambuja. Entre o Porto aristocrático dos anos sessenta e a Lisboa contemporânea, o livro retrata duas histórias que se entrelaçam, num romance arrebatador sobre coragem, amor e resistência. O livro é acompanhado por músicas que submergem o leitor na história e nas suas personagens inesquecíveis. É um livro que desafia a escutar os silêncios à nossa volta e a descobrir as cores escondidas naquilo que nunca foi dito".
