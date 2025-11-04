Cultura | 04-11-2025 07:00
LabMovel ensina e inspira alunos da Lezíria do Tejo
Projecto inovador da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo transforma a aprendizagem em 19 agrupamentos de escolas, levando experiências científicas, robótica e realidade aumentada directamente às salas de aula.
A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e os 11 municípios que a integram, entre eles Benavente, voltam a destacar-se na aposta pela educação com o LabMovel, um laboratório móvel que está a revolucionar o ensino das ciências e das tecnologias em toda a região.
Integrado no Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIPSE LT) e co-financiado pelo Fundo Social Europeu (FSE+) através do Alentejo 2030, o projecto foi recentemente destacado no site da Comissão Europeia como um exemplo de boas práticas no combate ao insucesso e ao abandono escolar precoce.
O LabMovel funciona como uma sala de aula sobre rodas, equipada com tecnologia de ponta, que percorre os 19 agrupamentos de escolas da Lezíria do Tejo para levar experiências interactivas e despertar o interesse dos alunos pelas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
Realidade aumentada para explorar o corpo humano, iniciação à robótica, experiências científicas e um mini-auditório para treino de apresentações fazem parte da estrutura que transforma o modo como alunos e professores aprendem e ensinam. Cada sessão é acompanhada por técnicos especializados, que orientam as actividades e apoiam os docentes na introdução de novas metodologias de ensino.
No início do ano, uma equipa da Comissão Europeia deslocou-se à Escola Básica Salgueiro Maia, em Almeirim, para conhecer o projecto de perto. O resultado foi uma demonstração prática de como o LabMovel conjuga ciência, criatividade e emoção num mesmo espaço, estimulando a curiosidade e o trabalho em equipa.
