Biblioteca de Tomar comemora 28º aniversário

A Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca vai comemorar o seu 28º aniversário de 8 a 28 de Novembro. O programa das comemorações conta com diversos momentos, desde apresentações de livros a uma exposição. No sábado, 8, há música para bebés pelo músico Pedro Sousa. Sexta-Feira, 14, a biblioteca recebe a apresentação do livro “O destino português de Sam” de Evelina Gaspar. Sábado, 15, há Biblioteca com Emoções com Paulinho de Oliveira e Parabéns à Biblioteca. Sexta-feira, 28, refisto para a apresentação do livro “Estórias que me contaram” de Arminda Lopes. De 14 de Novembro a 14 de Dezembro, decorre ainda a exposição evocativa dos 115 anos do nascimento de António Cartaxo da Fonseca “Uma Biblioteca, Muitas Histórias”. A participação nas iniciativas requer inscrição prévia.