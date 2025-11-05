Uma manhã em Ourém dedicada à resiliência e superação pessoal perante os desafios

O Teatro Municipal de Ourém recebeu a 21 de Outubro a iniciativa “Eu, na minha melhor versão”, uma manhã dedicada à superação pessoal, à resiliência e à valorização das capacidades humanas, mesmo perante os maiores desafios. A sessão de abertura contou com a presença de Paula Carloto de Castro, directora do Centro Distrital da Segurança Social de Santarém, Sónia Esperto, presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, e Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Ourém.

Na sua intervenção, Luís Albuquerque destacou a importância de criar espaços de reflexão e partilha que promovam a inclusão e a valorização de cada pessoa, independentemente das suas limitações. O programa contou com momentos de grande impacto emocional e motivacional, como o testemunho de Miguel Atalaia, a apresentação do projecto “Missão Servir” da Escola Secundária de Peniche, conduzida por dois alunos, e um momento musical protagonizado por Diogo Carmo.

A sessão culminou com a palestra de Paulo Azevedo, intitulada “O Difícil não Significa Impossível”, que emocionou e inspirou todos os presentes com uma poderosa mensagem de coragem e superação. A iniciativa contou ainda com a presença de público escolar e dos elementos das cinco instituições que integram o Grupo da Diferença, nomeadamente o Centro Social da Divina Providência, o Centro João Paulo II, o Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, o Centro de Reabilitação e Integração Ouriense e a Escola de Educação Especial “Os Moinhos”, entidades que, desde 2007, desenvolvem um trabalho conjunto em prol da inclusão e do apoio à deficiência, com o apoio do município de Ourém.

A vereadora da Câmara Municipal de Ourém, Micaela Durão, marcou igualmente presença na iniciativa, acompanhando todo o programa e procedendo à entrega de lembranças aos convidados, em gesto de reconhecimento e agradecimento pela sua participação. O Grupo da Diferença e a Câmara Municipal de Ourém, em parceria com a Rehapoint, Desarfate, Teatro Municipal de Ourém, H&H e OZ Energia, promoveram esta iniciativa com o propósito de inspirar todos os participantes a olhar para a diferença e para as dificuldades como oportunidades de crescimento e transformação.