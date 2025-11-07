Conferência sobre Kant em Santarém

A próxima conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão é no dia 13 de Novembro e tem como tema “Liberdade Moral em Kant e a Responsabilidade Humana perante a Natureza”.

A próxima conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão tem como tema “Liberdade Moral em Kant e a Responsabilidade Humana perante a Natureza”. A sessão está marcada para quinta-feira, 13 de Novembro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, tendo como oradora a professora doutora Inês Salgueiro Venturinha.