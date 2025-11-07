Cultura | 07-11-2025 15:52
Conferência sobre Kant em Santarém
foto ilustrativa
A próxima conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão é no dia 13 de Novembro e tem como tema “Liberdade Moral em Kant e a Responsabilidade Humana perante a Natureza”.
A próxima conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão tem como tema “Liberdade Moral em Kant e a Responsabilidade Humana perante a Natureza”. A sessão está marcada para quinta-feira, 13 de Novembro, pelas 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, tendo como oradora a professora doutora Inês Salgueiro Venturinha.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar