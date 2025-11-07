uma parceria com o Jornal Expresso
07/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 07-11-2025 10:00

Convento de Cristo recebe apresentação de livro de Jorge Mascarenhas

Foto Município de Tomar
Apresentação do livro “Convento de Cristo, Os Segredos Revelados através da Arquitectura” vai ser seguida de uma visita guiada com o autor.

O Convento de Cristo, em Tomar, vai receber no sábado, dia 8 de Novembro, a apresentação de um livro de Jorge Mascarenhas, professor do Instituto Politécnico de Tomar. De seguida vai decorrer uma visita guiada com o autor. O livro “Convento de Cristo, Os Segredos Revelados através da Arquitectura” conta com a participação da também professora Cristina Azevedo Tavares.
A iniciativa, com entrada livre, tem arranque marcado para as 15h30.
