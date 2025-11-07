Cultura | 07-11-2025 10:00
Convento de Cristo recebe apresentação de livro de Jorge Mascarenhas
Foto Município de Tomar
Apresentação do livro “Convento de Cristo, Os Segredos Revelados através da Arquitectura” vai ser seguida de uma visita guiada com o autor.
O Convento de Cristo, em Tomar, vai receber no sábado, dia 8 de Novembro, a apresentação de um livro de Jorge Mascarenhas, professor do Instituto Politécnico de Tomar. De seguida vai decorrer uma visita guiada com o autor. O livro “Convento de Cristo, Os Segredos Revelados através da Arquitectura” conta com a participação da também professora Cristina Azevedo Tavares.
A iniciativa, com entrada livre, tem arranque marcado para as 15h30.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar