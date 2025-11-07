Convento de Cristo recebe apresentação de livro de Jorge Mascarenhas

Apresentação do livro “Convento de Cristo, Os Segredos Revelados através da Arquitectura” vai ser seguida de uma visita guiada com o autor.

O Convento de Cristo, em Tomar, vai receber no sábado, dia 8 de Novembro, a apresentação de um livro de Jorge Mascarenhas, professor do Instituto Politécnico de Tomar. De seguida vai decorrer uma visita guiada com o autor. O livro “Convento de Cristo, Os Segredos Revelados através da Arquitectura” conta com a participação da também professora Cristina Azevedo Tavares.

A iniciativa, com entrada livre, tem arranque marcado para as 15h30.