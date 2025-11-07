“Pão por Deus” é tradição em Vale do Paraíso mas este ano a chuva estragou o dia aos mais novos

Todos os anos o som das crianças a bater de porta em porta é tradição na freguesia de Vale do Paraíso, mantendo viva no concelho de Azambuja uma tradição que atravessa gerações, “o Pão por Deus”. Este ano, a chuva não ajudou, mas ainda assim O MIRANTE encontrou alguns jovens que não quiseram deixar passar o dia em branco. Foram com os pais até ao Café Coreto, no centro da aldeia, onde pediram o “Pão por Deus” e receberam bolinhos e guloseimas.

A tradição é celebrada em várias freguesias do concelho e junta famílias e vizinhos num gesto de partilha e convivência. Madalena Isidro, presidente da junta da freguesia, recorda com carinho os anos 80, quando era criança e a sua avó fazia questão de incutir a essência do que significava “pedir o Pão por Deus”. Todos os anos, a avó fazia-lhe um saco de retalhos especialmente para esta ocasião, um símbolo que diz ser “simples, mas cheio de significado”. A professora Cidália foi uma pessoa marcante na sua infância e também na vida da aldeia. Com um profundo amor pelas tradições, fazia questão de todos os anos ir com as crianças de porta em porta, com o objectivo de manter viva a celebração e o espírito simbólico que esta data tem.

Como símbolo de partilha e comunidade, o “Pão por Deus”, é passado de geração em geração, mas para alguns, o Dia de Todos os Santos tem um significado ainda mais profundo. Para Alda este é um dia com um propósito espiritual e de fé, um momento de agradecimento a Todos os Santos pela protecção e ajuda que é concebida. Já Maria Antonieta recorda a origem da tradição que remonta ao terramoto de 1755, em Lisboa, quando os sobreviventes pediam pão e outros alimentos pelas ruas de Lisboa. Foi desde então que um simples gesto se transformou numa tradição popular bem conhecida, onde as crianças pedem o chamado “Pão por Deus”.

Pelas ruas de Vale do Paraíso, os vizinhos têm sempre algo pronto para dar a quem bater à porta. Na pequena aldeia de Vale do Paraíso, o “Pão por Deus” continua a unir gerações, uma tradição que para muitos é simples, para outros está carregada de significado. Esta é uma tradição que, em Vale do Paraíso, resiste ao tempo e às modas.