07/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 07-11-2025 12:00

Sala de cinema do Centro Cultural do Cartaxo reabriu ao público

cinema ecran cinema
foto ilustrativa
Cartaxo volta a abrir ao público a sua sala de cinema, situada no centro cultural, no centro da cidade.

Em dia da celebração do Dia Mundial do Cinema, o Centro Cultural do Cartaxo reabriu na terça-feira, 5 de Novembro, a sala de cinema ao público. A obra total de reabilitação e modernização do espaço contabilizou um investimento de 155.994,68 euros, permitindo a aquisição de um novo projector profissional digital de cinema e um novo sistema de som de cinema 7.1.
Com objectivo de assinalar o dia, o filme “Lavagante”, de Mário Barroso inspirado na obra de José Cardoso Pires (1925-1998) foi exibido na sala. A partir de sexta-feira, 14 de Novembro, irá haver sessões às 21h30, e ainda, em alguns domingos à tarde com filmes dedicados especialmente aos mais novos.
A Câmara Municipal do Cartaxo sublinha que a reabertura da sala de cinema marca o regresso de um importante espaço cultural e de convívio entre a comunicado, convidado a população a dirigir-se ao Centro Cultural do Cartaxo.

