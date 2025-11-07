uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 07-11-2025 15:00

Sociedade Nabantina recebe concerto do Coro dos Comuns

Foto Facebook Caminhos Médio Tejo
Coro dos Comuns é um projecto idealizado por Vítor Ferreira, que em 2025 contou com o apoio da CIM Médio Tejo e dos Municípios de Entroncamento e Constância.

A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, situada em Tomar, vai receber um concerto do Coro dos Comuns no sábado, 8 de Novembro. O concerto, que tem início marcado para as 17h00, conta com entrada livre.
O Coro dos Comuns foi uma ideia-projecto de Vítor Ferreira, que teve em 2025 o apoio da CIM Medio Tejo e dos Municípios de Entroncamento e Constância. O grupo tem como vozes-guia Vítor Ferreira, músico, maestro e professor, e Daniela Antunes, cantora, musicista e coach de artes performativas.
