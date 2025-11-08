Estudo sobre toponímia de Santarém vai dar origem a livro com dois anos de investigação

António Canavarro e José Raimundo Noras apresentaram no Congresso de História Local, em Alpiarça, um trabalho dedicado à toponímia e biografias no centro histórico de Santarém e da Ribeira.

António Canavarro e José Raimundo Noras, apresentaram no passado dia 7 de Novembro um estudo sobre a evolução da toponímia da cidade de Santarém. Um trabalho desenvolvido ao longo de dois anos e meio, estuda a forma como os nomes das ruas refletem a história, a memória e as transformações políticas do concelho de Santarém que em breve será publicado em livro.

Segundo os investigadores, os topónimos refletem valores, identidades e escolhas históricas que permitem ler a cidade através de cada rua. A investigação teve como base atas municipais e documentação dos séculos XIX e XX, utilizando também estudos de investigadores como Ângela Beirante e Mário Vieira. António Canavarro e José Raimundo Noras revelam que tiveram dificuldade em localizar algumas referências antigas e identificação de figuras históricas ligadas aos nomes das ruas.

O estudo analisa ainda, as mudanças de designação de ruas ao longo dos tempos, em particular no centro histórico e na Ribeira, demonstrando que muitas das homenagens atuais surgiram após o período liberal e republicano como o caso do Largo de Passos Manuel e o Largo Sá da Bandeira, que espelham as transformações políticas do século XIX.

Durante o debate, surgiu uma questão sobre a designação da Rua Dr. Jorge de Sena, em Santarém, onde os investigadores reconhecem que o poeta e ensaísta Jorge de Sena fosse conhecido sobretudo pela sua obra literária e estudos camonianos, a presença do título académico poderá não ter grande relevância histórica. Concluíram que esse tipo de decisão cabe às entidades locais e que qualquer alteração tem impacto prático nos moradores. António Canavarro e José Raimundo Noras salientaram ainda a existência de topónimos cuja origem permanece desconhecida como a Rua 16 de Abril atribuída em 1977.

Os investigadores anunciaram ainda que o livro completo será publicado em breve e contará com três capítulos, um dedicado ao Plátano, outro à Ribeira e o último terá biografias das personalidades homenageadas na toponímia da cidade de Santarém.