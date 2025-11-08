Grupo de Teatro Esteiros de Alhandra promove evento solidário

Dia 15 de Novembro, pelas 21h00, sobe à cena no palco da Sociedade Euterpe Alhandrense a peça de teatro “Histriónia, a trégua”, de João Santos Lopes. O espectáculo resulta de uma parceria entre o Rotary Clube de Vila Franca de Xira e o Grupo de Teatro Esteiros, cuja receita reverte para o Rotary de Vila Franca de Xira.