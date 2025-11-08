uma parceria com o Jornal Expresso
08/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 08-11-2025 12:00

Quinta no Cartaxo lança programa de enoturismo centrado na poda da vinha

vinha poda
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

“Poda e Prova” é um roteiroque estará disponível entre Dezembro e Fevereiro na Quinta do Sampayo, em Vale da Pinta.

A Quinta do Sampayo, localizada em Vale da Pinta, no concelho do Cartaxo, anunciou um novo programa de enoturismo dedicado à poda da vinha, informou em comunicado. Denominado “Poda e Prova”, o roteiro estará disponível entre Dezembro e Fevereiro e foi apresentado no âmbito do Dia Nacional do Enoturismo, que se assinala no domingo, 9 de Novembro.
Segundo a quinta, os participantes serão convidados a observar e participar nos trabalhos de poda, através de experiências personalizadas, "desde pinturas com vinho tinto, conduzidas pelo artista Massimo Esposito, até à possibilidade de vindimar como um vinhateiro ou cozinhar com um chef em ambiente informal e partilhado", lê-se no comunicado. O percurso termina com uma prova comentada de vinhos, acompanhada por produtos regionais, com o objetivo de celebrar "a relação entre a vinha, o vinho e a mesa.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar