Cultura | 08-11-2025 12:00
Quinta no Cartaxo lança programa de enoturismo centrado na poda da vinha
foto ilustrativa
“Poda e Prova” é um roteiroque estará disponível entre Dezembro e Fevereiro na Quinta do Sampayo, em Vale da Pinta.
A Quinta do Sampayo, localizada em Vale da Pinta, no concelho do Cartaxo, anunciou um novo programa de enoturismo dedicado à poda da vinha, informou em comunicado. Denominado “Poda e Prova”, o roteiro estará disponível entre Dezembro e Fevereiro e foi apresentado no âmbito do Dia Nacional do Enoturismo, que se assinala no domingo, 9 de Novembro.
Segundo a quinta, os participantes serão convidados a observar e participar nos trabalhos de poda, através de experiências personalizadas, "desde pinturas com vinho tinto, conduzidas pelo artista Massimo Esposito, até à possibilidade de vindimar como um vinhateiro ou cozinhar com um chef em ambiente informal e partilhado", lê-se no comunicado. O percurso termina com uma prova comentada de vinhos, acompanhada por produtos regionais, com o objetivo de celebrar "a relação entre a vinha, o vinho e a mesa.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar