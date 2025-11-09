Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim

Neste ano de 2025, comemora-se o centenário do nascimento de José Cardoso Pires, um dos mais importantes escritores de toda a história da Literatura Portuguesa.

O Museu do Neo-Realismo tem patente, de 30 de Setembro a 26 de Abril de 2026, uma pequena exposição cuja curadoria é da responsabilidade do autor do presente texto, e publica uma brochura, da responsabilidade do mesmo curador, que contém muita informação que, pela primeira vez, aparece junta em publicações. Também contém uma biografia que, embora baseada em informação anterior, contém muitos aspectos inéditos, em parte resultantes dos contactos de António Mota Redol com o escritor.

Em 2021, foi publicada uma biografia que negligencia a importância do Neo-Realismo na Literatura Portuguesa, manifestando preconceitos comuns na comunidade literária, em particular universitária, ignora ou menoriza a ligação de Cardoso Pires com os neo-realistas e a admiração que ele tinha por eles, deturpa acontecimentos.

Nas consultas de documentação que o autor da citada biografia realizou, e foi bastante, ignorou documentação importante existente em espólios de neo-realistas e no Museu do Neo-Realismo.

Em particular, reduz a relação de José Cardoso Pires com Alves Redol e outros neo-realistas, com excepção de Mário Dionísio, a episódios insignificantes, ignorando nos textos do próprio Cardoso Pires as suas opiniões sobre o Neo-Realismo e aqueles.

José Cardoso Pires e Alves Redol conheceram-se nos 40. Nessa altura, o primeiro, que por vezes não se exímía a ser provocador, e por influência de alguns amigos surrealistas de então, mas com quem mais tarde cortaria relações, confrontou Redol com opiniões negativas a propósito da sua escrita.

Isso não impediu Redol de ser, com Armindo Rodrigues, Alexandre O’ Neill e talvez outros, de acordo com declarações do próprio Cardoso Pires a um jornal, financiador do primeiro livro deste, Os Caminheiros e Outros Contos, publicado em 1949, numa editora, o Centro Bibliográfico, uma espécie de cooperativa, onde estavam Redol – então, o mais importante, o mais popular e o de maior êxito editorial entre os neo-realistas - Armindo Rodrigues, Alexandre Cabral, Rogério de Freitas, Orlando da Costa e outros.

Homenagem a Alves Redol. Grupo de Amigos da Vértice. Jantar com Jorge Amado. Golpe de Beja. Em 1951, Cardoso Pires participa num jantar de homenagem a Alves Redol no Restaurante Chave de Ouro, em Lisboa, a propósito de este ter sido galardoado com o Prémio Ricardo Malheiros da Academia das Ciências pelo romance Horizonte Cerrado. Estão presentes António Sérgio, Ferreira de Castro, Mário Dionísio, Adelaide Félix, Vergílio Ferreira, Fernando Piteira Santos, Mário Soares, Francisco Ramos da Costa, Francisco Lyon de Castro, Mário Neves, Álvaro Salema, Roberto Nobre, Assis Esperança, Natália Correia, Maria Armanda Falcão (Vera Lagoa), Alexandre Cabral, Romeu Correia, Alexandre Castanheira, este em representação do MUD Juvenil, provavelmente também representado por António Abreu igualmente presente, e muitas outras pessoas. Em 1952, participam os dois no designado Grupo de Amigos da Vértice, constituído por vários intelectuais mais ou menos ligados ao PCP, que reúne em Lisboa para discutir a orientação da revista Vértice, com a qual não concordavam. Mas afastaram-se os dois a breve trecho, por discordâncias.

Em 1953, participam ambos num jantar de homenagem a Jorge Amado no Aeroporto de Lisboa - proibido de entrar em Portugal -, organizado por Francisco Lyon de Castro, com a presença de Ferreira de Castro, Roberto Nobre, Maria Lamas, Fernando Piteira Santos, João José Cochofel, Mário Dionísio e Carlos de Oliveira, vigiados de perto por vários inspectores e agentes da PIDE, entre os quais Rosa Casaco.

Nos anos 50 e 60, ambos frequentam uma tertúlia na Pastelaria Suprema, na Avenida de Roma, portanto perto de suas casas, onde também vão Castro Soromenho, Alexandre Cabral, Leão Penedo e Rogério de Freitas.

Em 31 de Dezembro de 1961, realizou-se em casa de Alves Redol uma passagem de ano em que estiveram Cardoso Pires, Álvaro Guerra (visita assídua desta casa), Fernando Piteira Santos e Stella e outras pessoas. Sem explicação, Piteira Santos saiu muito cedo. Cardoso Pires comentou para a mulher, Edite, que tem a sensação de que não verá Piteira durante muito tempo. De facto, Piteira Santos irá participar no chamado Golpe de Beja, tendo entrado na clandestinidade após o falhanço deste e, depois, partido para o exílio, de onde só regressou após o 25 de Abril. Segundo Edmundo Pedro confidenciou a António Mota Redol depois desta data, Alves Redol sabia que se ia realizar aquela tentativa revolucionária, mas, habituado ao segredo das organizações clandestinas, não é crível que tivesse informado Cardoso Pires. Tratava-se do “faro” que era habitual neste último.

Alves Redol e José Cardoso Pires - fotos dr

1962: Alves Redol, Director na Agência de Publicidade Êxito, convida Cardoso Pires e Baptista Bastos para um programa no Rádio Clube Português e na Rádio Renascença para as donas de casa, intitulado “Pequena Crónica do Banal”, e financiado por uma marca de sopas de que aquela Agência fazia a publicidade. Era uma iniciativa inovadora, capaz de cativar dois jovens escritores. As crónicas diárias seriam lidas pelos seus autores, Senhor A, Senhor B e Senhor C, cujas identidades eram desconhecidas das ouvintes. Se do primeiro existem os textos dactilografados e foram lidos aos microfones, de Cardoso Pires não há notícias.

Ainda em 1962, assinam ambos um abaixo-assinado de 69 membros da Sociedade Portuguesa de Escritores de apoio às Associações de Estudantes encerradas e o texto intitulado “Solidariedade para os universitários portugueses”, assinado por 145 intelectuais entre escritores, arquitectos, actores, pintores e outros ligados à Cultura, de apoio à luta estudantil em resultado da proibição do Dia do Estudante.

2ª Prisão de Alves Redol.

1963: Um importante dirigente clandestino do Partido Comunista Português denuncia uma grande lista de intelectuais, entre os quais os pertencentes a uma célula integrada por Alves Redol, Alexandre Cabral, Alberto Ferreira, Orlando da Costa e José Cardoso Pires, célula que realizou várias reuniões na casa de Alves Redol no Freixial. Apenas os três primeiros foram presos em 30 de Outubro desse ano. Cardoso Pires só sairá do PCP depois do 25 de Abril.

Num filme a propósito do centenário de Alves Redol e sobre este realizado por encomenda da RTP a Francisco Manso, e exibido várias vezes, Alexandre Castanheira assumiu-se como “controleiro” daquela célula durante um certo período, e testemunhou as frequentes trocas de perspectivas literárias diferentes entre Redol e Cardoso Pires, entre um escritor muito empenhado numa literatura mais ligada ao povo, à sua cultura, aos seus sentimentos e suas maneiras de ser e um escritor mais urbano, exprimindo outros sectores da sociedade e de frase mais contida, embora ambos com as mesmas raízes ideológicas.

Quando os participantes numa dessas reuniões tendo como “controleiro” o citado Alexandre Castanheira - que esteve no jantar de homenagem a Alves Redol em 1951, antigo colaborador da biblioteca da Incrível Almadense, de Almada, responsável no MUD Juvenil -, regressavam a Lisboa, sem o primeiro, claro, e como recorda Orlando da Costa numa carta para Castanheira já no Séc. XXI a que o autor deste texto teve acesso, José Cardoso Pires veio toda a viagem a tentar saber a entidade daquele, o que manifestava uma grave falha das regras de segurança numa estrutura clandestina, sujeita, portanto, a regras conspirativas muito rígidas. Recorde-se que os militantes eram tratados entre si e citados apenas pelos pseudónimos.

25 anos de Gaibéus. «15 anos de convivência quase quotidiana».

Em 1964, Cardoso Pires participa, com Baptista Bastos, num colóquio em Vila Franca de Xira integrado numa homenagem a Alves Redol comemorativa de 25 Anos de Neo-Realismo (Gaibéus, recorde-se, é de 1939), organizada pela Secção Cultural da União Desportiva Vilafranquense, a qual dura vários dias naquela vila e arredores e em que estão presentes vários escritores.

Segundo Cardoso Pires escreveu num texto intitulado “Uma incomodidade deliberada”, publicado na revista Vértice em 1965, na sequência daquela comemoração dos 25 Anos de Gaibéus, a propósito da sua relação com Redol: «15 anos de convivência quase quotidiana».

A partir talvez de 1954, os dois residiam em Lisboa no designado Bairro das Estacas, junto ao Areeiro e conviviam quase diariamente. Nessa casa, Alves Redol era visitado por muitos escritores, actores de teatro e outras pessoas ligadas à Cultura, de tal modo, que teve de alugar uma casa na aldeia do Freixial, na freguesia de Bucelas, para poder estar sozinho e poder escrever nos fins de semana e nas férias, pois trabalhava todos os dias em Vila Franca de Xira numa empresa familiar de que era sócio.

Naquele texto, Cardoso Pires, que tinha por Alves Redol uma profunda admiração pessoal e literária, também escreveu:

«E mais: em que medida o itinerário tão impetuoso do romancista Alves Redol não resulta das possibilidades de interpretação que oferece a teoria do Movimento de que ele próprio foi o pioneiro e que, pela abundância de temas e de expressões, se iria demonstrar como um dos mais amplos e decisivos da Literatura Portuguesa?».

[…]

«Cabe agora perguntar se da revelação desse novo romance e dessa nova corrente não viriam a beneficiar até os escritores das outras tendências. E eu penso que sim. Que beneficiaram esses e mais ainda, como é natural, os jovens da minha geração».

[…]

«Quando em 1950 [1949] publiquei o meu primeiro livro, já Redol, Manuel da Fonseca e Carlos de Oliveira (para falar dos romancistas que mais me tocaram) tinham descoberto horizontes novos na Literatura Portuguesa, enriquecendo-a com exemplos seguros e indiscutivelmente diferenciados na sua expressão artística».

[…]

«[…] Barranco de Cegos – para mim, um dos três maiores romances deste meio século português». [Nota – os outro dois eram A Casa Grande de Romarigães, de Aquilino Ribeiro e Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio; claro que os três em 1965; noutras ocasiões, não se inibiria de juntar, com razão e sem falsas modéstias, o seu romance O Delfim].

Prémio Camilo Castelo Branco para Cardoso Pires. Londres.

Também em1964, o romance O Hóspede de Job recebe o Prémio Camilo Castelo Branco da Sociedade Portuguesa de Escritores, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo Grémio dos Editores e Livreiros, o mais importante prémio literário da época no nosso país. Realiza-se no Hotel Embaixador um jantar de homenagem com largas dezenas de escritores e outra gente ligada à Cultura. Alves Redol está presente.

Entretanto, Alves Redol muda a sua residência para Caxias, mas Cardoso Pires continua a aparecer, embora já menos frequentemente. Mário Ventura Henriques (ou Mário Ventura) é agora o mais assíduo.

No final de 1969, José Cardoso Pires vai para Londres como professor no King’s College. Num almoço de despedida com Redol, e sabendo que ele está muito doente, suspeita que não voltará a vê-lo, pois já tem um ar horrível. Falaram das suas vidas, do Regime, do matador de toiros Paco Camino. São ambos aficionados. Redol queixa-se do fígado, parece que sequelas do paludismo em Angola, quando estivera à morte a primeira vez. Mais tarde, ainda nos anos 30, outra vez, quando foi operado ao estômago. Enfraquecera, deixara de poder praticar desporto. E faria dieta toda a vida a partir daí.

O livro que está, em parte, na origem deste texto de António Mota Redol. foto dr