“Caminhos, Cultura em Rede” continua a sua viagem no Médio Tejo

O Caminhos, Cultura em Rede no Médio Tejo prossegue a sua viagem em Novembro pelos municípios da região, levando arte, formação e música às comunidades e visitantes do território. Durante o mês de Outubro, o programa apresentou uma série de iniciativas que cruzaram teatro, dança e expressão vocal, promovendo o encontro entre artistas, comunidade e escolas.

Em Abrantes, a performance “Biblioteca Futuro”, dirigida por Manuel Henriques, transformou o espaço da biblioteca num palco de imaginação e participação coletiva. Seguiu-se, em Vila Nova da Barquinha, a oficina “Móvel”, orientada por Marta Tomé, onde o corpo e o movimento foram o ponto de partida para novas linguagens coreográficas. Em Ferreira do Zêzere, o “Juggling Lab”, com Oliveira & Bachtler, explorou a arte do circo contemporâneo e o teatro físico, envolvendo o público escolar. Já em Torres Novas, a formação “Máscara Neutra”, conduzida por Filipe Crawford, mergulhou nas bases do trabalho teatral, explorando a expressividade. O mês terminou em Ourém, com a oficina “Formação em Voz e Dicção”, dirigida por Luís Moreira, que proporcionou aos participantes um contacto com a voz como instrumento de comunicação e criação.

As actividades contaram com o envolvimento do público em geral, incluindo acções para as escolas, confirmando o interesse e o envolvimento das comunidades neste programa que promove a cultura e a ligação do território. Em Novembro, o Caminhos apresenta novas propostas artísticas, todas de entrada livre, reforçando o acesso à cultura e à criação colectiva. O programa cultural em rede insere-se no projecto Produtos Turísticos Integrados do Médio Tejo, cofinanciado pelo FEDER através do Centro 2030, e reforça a identidade territorial e a participação activa das comunidades locais.