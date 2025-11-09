Inundações causam prejuízos de milhares de euros a Associação Teatro Beleza em Rio Maior

A Associação Teatro Beleza, que se dedica ao teatro comunitário, em Rio Maior, alega ter sofrido prejuízos de milhares de euros, provocados por inundações na sede, que todos os anos resultam na destruição de cenários e figurinos. “A última inundação foi na terça-feira, assim que caíram as primeiras chuvas, mas isto é um problema recorrente, que acontece todos os anos e que tem causado milhares de euros de prejuízos à associação”, disse o presidente da Associação Teatro Beleza, Rui Germano.

A associação, sediada numa cave e no rés-do-chão de um prédio na avenida Paulo VI, em Rio Maior, tem naquele espaço uma sala de ensaios e de pequenas apresentações dos projectos de teatro comunitário que desenvolve no concelho e, sempre que chove, a cave inunda-se obrigando a andar com todo o material escada abaixo, escada acima, explicou à Lusa o também diretor artístico do Teatro Beleza. O problema, que se repete nos últimos quatro anos, já provocou a destruição de cenários, figurinos, guarda-roupa e materiais, como fotografias de grande dimensão usadas em alguns projectos. A isto, Rui Germano junta estragos no mobiliário e cadeiras, estimando prejuízos superiores a seis mil euros ao longo dos últimos quatro anos. “Tudo o que é madeira apanha água, acaba por inchar e acaba por se deteriorar, além de materiais e registos, [há] vários anos de trabalho que se perderam, o que causa a desmotivação do grupo”, afirmou.

De acordo com o presidente da associação, o problema já foi comunicado aos proprietários do imóvel e à Câmara de Rio Maior, “porque naquela zona há também um problema de infiltração de água nos terrenos que leva a problemas de águas e humidades”. Porém, lamentou, “proprietários, condomínio e câmara empurram a responsabilidade uns para os outros e o problema continua sem resolução”.

Contactada pela Lusa, a associação proprietária do imóvel, o Grémio Riomaiorense, reconheceu tratar-se de “um problema que já existe há cerca de seis ou sete anos e que não se tem conseguido resolver, apesar dos esforços, junto da câmara e do prédio vizinho”, explicou Vítor Félix, da direcção do Grémio. O mesmo responsável afirmou ter sido “surpreendido com esta inundação, logo às primeiras chuvas”, mas garantiu que “o Grémio já contactou um empreiteiro e vai avançar com as reparações necessárias e assumir os custos”.

A Associação Beleza Teatro desenvolve, desde 2021, um projecto comunitário em parceria com a câmara, que inclui programação, formação e criação artística nas dez freguesias do concelho. O projecto previa a criação de um grupo de trabalho em cada freguesia e apresentação de 100 espectáculos criados com a participação das populações locais. Rui Germano, advogado de formação, encontrou no teatro a sua verdadeira vocação há mais de 20 anos. Após afastar-se temporariamente do cenário artístico, decidiu voltar às suas raízes e criar um espaço que trouxesse o teatro para a vida de Rio Maior.