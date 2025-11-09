uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 09-11-2025 15:00

Museu do Neo-Realismo inaugura exposição dedicada ao teatro e ao neorrealismo

A curadoria é de Miguel Falcão e a direcção de arte de Artur Pinheiro.

O Museu do Neo-Realismo (MNR) em Vila Franca de Xira inaugura a 29 de Novembro a exposição “Espelhos de ver por dentro: o teatro e o neorrealismo”, uma mostra que propõe um olhar aprofundado sobre a relação entre o teatro e o movimento neorrealista português. A curadoria é de Miguel Falcão e a direcção de arte de Artur Pinheiro.
Recorrendo ao acervo do MNR e a materiais cedidos por particulares e instituições, a exposição traça um percurso histórico que atravessa várias décadas, com especial foco nos anos 40, período em que o teatro foi simultaneamente reprimido como forma de resistência e contrapoder e promovido pelo regime salazarista como instrumento de propaganda ideológica.
Além da vertente expositiva, o MNR preparou uma programação performativa regular ao longo do período em que a mostra estará patente, até 26 de Abril de 2026. Essa programação incluirá espectáculos, leituras encenadas e sessões de teatro radiofónico, com o objectivo de divulgar e valorizar a dramaturgia neorrealista e os seus protagonistas.
A exposição tem entrada livre, convidando o público a redescobrir um capítulo essencial da história cultural portuguesa, onde o palco serviu tanto a criação artística como a resistência política.

