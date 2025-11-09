Tomar acolhe primeiro Encontro Rota dos Templários Portugal para valorizar património

A Biblioteca Municipal de Tomar vai receber, nos dias 26 e 27 de Novembro, o primeiro Encontro Rota dos Templários Portugal, uma iniciativa que pretende reforçar a cooperação entre territórios e entidades ligadas à herança templária, promovendo o património histórico e turístico associado à Ordem do Templo em Portugal.

O evento, que se realiza pela primeira vez, integra o projecto Rota dos Templários Portugal, criado com o objectivo de unir as regiões e instituições com ligação à presença templária no país. A iniciativa visa consolidar esta rota como um produto turístico estruturante, potenciando o desenvolvimento cultural, patrimonial e económico dos territórios envolvidos.

Durante os dois dias do encontro, vão reunir-se em Tomar representantes de autarquias, instituições culturais, entidades regionais e nacionais de turismo, bem como investigadores e agentes locais ligados à valorização do património templário. O programa inclui painéis de debate, apresentações de projetos e momentos de partilha de boas práticas entre os diferentes parceiros. A organização do encontro está a cargo do município de Tomar, em parceria com a Rota dos Templários Portugal, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Turismo de Portugal.