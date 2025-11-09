uma parceria com o Jornal Expresso
09/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 09-11-2025 15:00

Tomar acolhe primeiro Encontro Rota dos Templários Portugal para valorizar património

Tomar acolhe primeiro Encontro Rota dos Templários Portugal para valorizar património
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento realiza-se pela primeira vez e tem como principal objectivo potenciar a Rota Templária como produto turístico estruturante.

A Biblioteca Municipal de Tomar vai receber, nos dias 26 e 27 de Novembro, o primeiro Encontro Rota dos Templários Portugal, uma iniciativa que pretende reforçar a cooperação entre territórios e entidades ligadas à herança templária, promovendo o património histórico e turístico associado à Ordem do Templo em Portugal.
O evento, que se realiza pela primeira vez, integra o projecto Rota dos Templários Portugal, criado com o objectivo de unir as regiões e instituições com ligação à presença templária no país. A iniciativa visa consolidar esta rota como um produto turístico estruturante, potenciando o desenvolvimento cultural, patrimonial e económico dos territórios envolvidos.
Durante os dois dias do encontro, vão reunir-se em Tomar representantes de autarquias, instituições culturais, entidades regionais e nacionais de turismo, bem como investigadores e agentes locais ligados à valorização do património templário. O programa inclui painéis de debate, apresentações de projetos e momentos de partilha de boas práticas entre os diferentes parceiros. A organização do encontro está a cargo do município de Tomar, em parceria com a Rota dos Templários Portugal, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Turismo de Portugal.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar