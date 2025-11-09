Vinho, cultura e tradição marcam o Dia do Enoturismo em Alenquer

Alenquer vai assinalar o Dia do Enoturismo com um programa que une cultura, tradição e bons vinhos. O programa arranca a 9 de novembro com o “Peddy Paper” no Parque Vaz Monteiro, em Alenquer, numa divertida forma de descobrir a vila e participar numa prova de vinho. No mesmo dia, a Quinta da Ribeira recebe uma “Visita e Almoço” na Quinta Félix Rocha, proporcionando uma experiência completa de enologia e gastronomia local. À tarde, o “Sunset no Mercado”, no Mercado Municipal de Alenquer, traz música e animação com os DJs Xico da Céu e Bon Voyage, num ambiente descontraído e de acesso gratuito.

No dia 14, o Museu do Vinho acolhe “Às Cestas com Alma”, com o apoio da Quinta do Pinto, numa iniciativa que alia arte e tradição, também de participação gratuita. A celebração culmina a 15 de novembro com “Magusto e Vinho” no Parque do Areal, em Alenquer, entre as 16h00 e as 20h00, com animação musical e, às 19h00 , o espetáculo de dança “A minha Terra”.

As inscrições podem ser realizadas no site do Município de Alenquer.