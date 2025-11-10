Cultura | 10-11-2025 21:00
Círculo Cultural Scalabitano promove tributo a Manuel Alves Castela
A direcção do Círculo Cultural Scalabitano e a curadoria da Biblioteca Guilherme de Azevedo e Arquivo Histórico vão promover uma sessão de tributo a Manuel Alves Castela (1929-1982), agendada para sábado, 15 de Novembro, pelas 16h00, no Teatro Taborda
A direcção do Círculo Cultural Scalabitano (CCS) e a curadoria da Biblioteca Guilherme de Azevedo e Arquivo Histórico do CCS vão promover uma sessão de tributo a Manuel Alves Castela (1929-1982), agendada para sábado, 15 de Novembro, pelas 16h00, no Teatro Taborda. O programa conta com a inauguração da exposição bibliográfica “A vida de Manuel Alves Castela através dos seus livros” e uma apresentação subordinada ao tema “Manuel Alves Castela – o homem transformador das ideias pela cultura”, por Luísa Teixeira Barbosa. A tarde termina com um abafado de honra.
