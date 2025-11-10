uma parceria com o Jornal Expresso
10/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 10-11-2025 10:00

Ourém promove fórum social dedicado à intervenção comunitária e à violência doméstica

Iniciativa vai realizar-se no Teatro Municipal de Ourém e vai contar com testemunhos na primeira pessoa para sensibilizar para a intervenção comunitária e a violência doméstica.

O Teatro Municipal de Ourém vai acolher, nos dias 27 e 28 de Novembro, o Fórum Social 2025, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Ourém que pretende promover a reflexão e partilha de boas práticas nas áreas da intervenção social, comunitária e familiar. O encontro, que reúne técnicos, dirigentes e profissionais do setor social, vai abordar temas como o planeamento estratégico nas organizações sociais, os modelos de intervenção comunitária participativa e a gestão de projetos no terceiro sector.
O programa de 27 de Novembro é dedicado ao papel dos assistentes sociais e à importância da cooperação entre instituições. Já o dia 28 centra-se no combate à violência doméstica, com painéis temáticos que incluem testemunhos na primeira pessoa, debates sobre o impacto da violência nas famílias e uma análise ao trabalho da Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD).
O fórum termina com a apresentação de um caso real de intervenção em rede, ilustrando o papel da articulação entre entidades públicas e privadas na resposta social. Como actividade complementar, no dia 21 de Novembro, realiza-se a sessão “Sextas para o Bem-Estar – Tempo para Mim”, às 18h00, no Centro Comunitário de Voluntariado de Ourém, promovendo momentos de partilha e valorização pessoal.
