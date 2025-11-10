Rui Tanoeiro apresenta novo disco no Cineteatro da Chamusca

O fadista Rui Tanoeiro vai apresentar o seu novo disco, “Paga por Paga”, no próximo dia 30 de Novembro, às 17h00, no Cineteatro da Chamusca. O concerto de lançamento contará com a participação especial dos artistas Jorge Fernando e Ana Paula Martins, prometendo uma tarde de fado e emoção.

A produção musical do álbum é de Custódio Castelo, e o espectáculo contará ainda com os músicos Cajé Garcia, Sérgio Fiuza, Carlos Santos, Pedro Ladeira e Bruno Mira. O evento tem o apoio do município da Chamusca e da editora World Music Records.