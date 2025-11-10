Workshop “Preparar o Atleta do Futuro” volta a ser distinguido com a Bandeira da Ética

A Câmara Municipal de Abrantes voltou a ser distinguida a nível nacional, desta vez com o Prémio Iniciativa atribuído ao projecto “Workshop – Preparar o Atleta do Futuro”, na cerimónia dos Prémios de Boas Práticas da Bandeira da Ética 2025, promovida pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED). A cerimónia teve lugar no passado dia 21 de Outubro, no auditório do IPDJ em Viseu, reunindo dezenas de entidades desportivas, representantes institucionais e embaixadores da ética no desporto de todo o país, num momento que procurou celebrar os valores fundamentais do desporto: o respeito, a inclusão, a superação e o fair play.

O prémio foi recebido por Nuno Gomes, assessor municipal para o Desporto, em representação do município de Abrantes. Durante a cerimónia foi ainda anunciada a internacionalização da Bandeira da Ética, com uma primeira fase centrada na Europa, reforçando o papel de Portugal como referência na promoção de uma cultura desportiva ética e responsável.

O “Workshop – Preparar o Atleta do Futuro” realiza-se duas vezes por ano há mais de uma década, sendo dirigido a treinadores, dirigentes e agentes desportivos do concelho de Abrantes, bem como a todos os interessados nas temáticas do desporto. Ao longo dos anos, o evento tem abordado temas como o desenvolvimento desportivo, desafios para a alta competição, ser treinador – conceitos, condutas e orientações, jogar à bola ou jogar futebol, treino do jovem atleta, coordenação técnica de um clube, relacionamento com os pais, especialização desportiva, violência no desporto, bullying no desporto, entre outros. Desde 2021, o workshop é certificado com a Bandeira da Ética do IPDJ, reconhecimento que reafirma o compromisso de Abrantes com a formação desportiva responsável, inclusiva e orientada por valores.