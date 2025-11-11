Feiras no Cartaxo continuam a resistir e mantêm-se como ponto de encontro entre comerciantes e comunidade

Na ExpoCartaxo e Feira de Todos os Santos, os comerciantes garantem a O MIRANTE que os certames continuam a valer a pena, mesmo em plena era digital e de compras online. Entre a tradição das vendas cara a cara e a modernização das plataformas na Internet, todos concordam num ponto: nada substitui o contacto humano e de mostrar o produto ao vivo.

Para Filipe Dionísio, 42 anos, natural do Cartaxo e responsável pela empresa Abelhas e Companhia, participar em certames como a ExpoCartaxo é tão emocional quanto estratégico. “Esta feira tem um valor especial para mim, porque como muitos aqui foi a primeira onde promovi os meus produtos”, contou. Apesar de reconhecer que as vendas presenciais já não têm o mesmo peso de antes, considera que “o digital veio ajudar como complemento e não como substituição”, pois as pessoas ainda gostam de ver e comprar cara a cara. “As pessoas compram menos do que antes, mas continuam a dar valor a estes eventos”, sublinhou.

Também Cláudia Santos, 28 anos, da agência de publicidade 100 Escudos, considera que estar presente fisicamente é uma mais-valia, mesmo para quem trabalha sobretudo online. “Nós funcionamos essencialmente na Internet, mas o contacto presencial é diferente, mais especial. Aqui conseguimos falar, mostrar o que fazemos e criar ligações”, explicou. A empresa, criada com o marido, começou com o fabrico de presentes personalizados e evoluiu para uma agência de publicidade e merchandising. “Muitas pessoas que nos conhecem aqui voltam depois a entrar em contacto. É uma forma de chegar a públicos que, no online, talvez nunca nos encontrassem”, contou.

A queda do digital e as desvantagens do online

Vanessa Jorge, 33 anos, criadora da marca Acessórios Vanessa, ainda vai mais longe e diz que o auge do comércio digital já passou. “O online teve um boom na altura da Covid-19, mas agora está a descer a pique. Compensa mais vir a estes eventos do que viver só do online”, afirma. Para a empreendedora, as feiras são também uma forma de divulgar as lojas físicas dos comerciantes e de criar relações duradouras. “Mesmo que a pessoa não compre na hora, leva o cartão e depois visita a loja. Já tive muitos clientes assim”, contou, acrescentando que “a venda pode não vir hoje, mas pode vir daqui a um mês”. Também António Vidigal das Neves, cesteiro de Salvaterra de Magos, garante que o contacto directo com o público é o que mais valoriza e que o meio digital tem as suas limitações. Com 78 anos e mais de sete décadas dedicadas ao artesanato em vime, aprendeu o ofício aos oito anos com o pai e garante que vende mais em certames do que pela Internet. “Aqui as pessoas vêem-me a trabalhar e isso chama a atenção, o que na Internet é difícil, apesar de todas as vantagens que tem”, disse.

Entre a tradição e a tecnologia, os comerciantes da ExpoCartaxo mostram que o segredo está no equilíbrio. O digital abriu novas portas, mas o comércio de feira continua a ser um espaço único de partilha, contacto humano e identidade local.