Cultura | 12-11-2025 07:00

Encontro inter-religioso “Canto pela Paz”

O encontro é promovido pela Plataforma Internacional Infantojuvenil Canto pela Paz – Portugal

O encontro inter-religioso 2025 “Canto pela Paz” vai decorrer no dia 16 de Novembro, às 15h00, no salão paroquial de Nova Oeiras. O encontro é promovido pela Plataforma Internacional Infantojuvenil Canto pela Paz – Portugal, tratando-se de uma celebração dedicada à educação para a paz através da arte, em parceria com o Living Peace International e integrada na rede Azione Per Un Mondo Unito (AMU).
