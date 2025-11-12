Cultura | 12-11-2025 07:00
Encontro inter-religioso “Canto pela Paz”
foto ilustrativa
O encontro é promovido pela Plataforma Internacional Infantojuvenil Canto pela Paz – Portugal
O encontro inter-religioso 2025 “Canto pela Paz” vai decorrer no dia 16 de Novembro, às 15h00, no salão paroquial de Nova Oeiras. O encontro é promovido pela Plataforma Internacional Infantojuvenil Canto pela Paz – Portugal, tratando-se de uma celebração dedicada à educação para a paz através da arte, em parceria com o Living Peace International e integrada na rede Azione Per Un Mondo Unito (AMU).
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar