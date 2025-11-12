Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte promove concerto no Mártir Santo

Iniciativa conta com actuação do coro da Academia Sénior de Vila Franca de Xira.

A Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte, em Vila Franca de Xira, está a organizar um concerto para o próximo dia 16 de Novembro, a partir das 16h00, no Núcleo Museológico do Mártir Santo.

A iniciativa conta com actuação do coro da Academia Sénior de Vila Franca de Xira e que encerra o II ciclo Canticorum Jubilo, este ano dedicado aos "Sons do Jubileu".