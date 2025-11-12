uma parceria com o Jornal Expresso
12/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 12-11-2025 18:00

Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte promove concerto no Mártir Santo

pauta musical ensino musica
foto ilustrativa
Iniciativa conta com actuação do coro da Academia Sénior de Vila Franca de Xira.

A Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte, em Vila Franca de Xira, está a organizar um concerto para o próximo dia 16 de Novembro, a partir das 16h00, no Núcleo Museológico do Mártir Santo.
A iniciativa conta com actuação do coro da Academia Sénior de Vila Franca de Xira e que encerra o II ciclo Canticorum Jubilo, este ano dedicado aos "Sons do Jubileu".
