Cultura | 12-11-2025 18:00
Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte promove concerto no Mártir Santo
foto ilustrativa
Iniciativa conta com actuação do coro da Academia Sénior de Vila Franca de Xira.
A Irmandade do Senhor Jesus da Boa Morte, em Vila Franca de Xira, está a organizar um concerto para o próximo dia 16 de Novembro, a partir das 16h00, no Núcleo Museológico do Mártir Santo.
A iniciativa conta com actuação do coro da Academia Sénior de Vila Franca de Xira e que encerra o II ciclo Canticorum Jubilo, este ano dedicado aos "Sons do Jubileu".
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1742
12-11-2025
Capa Vale Tejo
12-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar