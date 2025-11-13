Cultura | 13-11-2025 10:00
Associação juvenil organiza Escape Room em Tomar
Foto Facebook JATO
Actividade vai decorrer entre os dias 15 e 16 de Novembro na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais
A JATO – Juventude e Associativismo de Tomar está a organizar uma actividade de Escape Room a realizar entre os dias 15 e 16 de Novembro na Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. “O Acorde Final” desafia os participantes a desvendarem sons e pistas durante 60 minutos. As equipas são compostas por duas a cinco pessoas.
A iniciativa tem apoios da Gerar Oportunidades, IPDJ e Sociedade Filarmónica Gualdim Pais.
