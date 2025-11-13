Cultura | 13-11-2025 07:00
Centro Social Paroquial de Asseiceira promove Jantar Solidário
Foto Facebook Centro Social Paroquial de Asseiceira
Iniciativa pretende angariar fundos para a construção de um lar de idosos.
O Centro Social Paroquial de Asseiceira, em Tomar, está a promover a realização do 4º Jantar Solidário. A iniciativa visa angariar fundos para a construção de um lar de idosos. O jantar decorre a partir das 19h30 no Pavilhão Multiusos da Linhaceira.
A ementa é composta por entradas, aveludado de legumes, lombo com batata assada e arroz árabe, bebidas e buffet de sobremesas. Haverá ainda animação musical e insufláveis.
