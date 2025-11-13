Cultura | 13-11-2025 07:00
Pedreira recebe Encontro de Coros
Foto Facebook Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira
Iniciativa vai decorrer na tarde de domingo, 16 de Novembro.
O 19º Encontro de Coros da Pedreira, em Tomar, vai decorrer na tarde de domingo, 16 de Novembro. A iniciativa tem arranque marcado para as 17h00. Organizado pelo Grupo Coral da Pedreira, o encontro terá lugar na sede da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira. A participar vão estar o Coro da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira e o Coro Carlota Taylor do Espinhal.
