Pedreira recebe Encontro de Coros

O 19º Encontro de Coros da Pedreira, em Tomar, vai decorrer na tarde de domingo, 16 de Novembro. A iniciativa tem arranque marcado para as 17h00. Organizado pelo Grupo Coral da Pedreira, o encontro terá lugar na sede da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira. A participar vão estar o Coro da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira e o Coro Carlota Taylor do Espinhal.



