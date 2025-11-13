S. Martinho assinalado na Casa de Repouso Sonhos Meus

A Casa de Repouso Sonhos Meus no Bairro do Simões, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, assinalou o ia de S. Martinho com muita alegria entre utentes. Em actividade há 25 anos, actualmente gerida por Cínia Pereira, a casa está instalada num edifício térreo, num local sossegado, onde passam poucos carros e onde ainda é possível ouvir o chilrear dos pássaros. Dispõe de nove quartos duplos, três individuais e um triplo, tendo capacidade para alojar 24 pessoas.



Conta com uma equipa motivada e bem preparada, composta por 14 funcionários onde se incluem um médico, uma enfermeira e uma animadora. Algumas das actividades disponíveis na Casa de Repouso Sonhos Meus são ginástica, ateliê de culinária, jogos lúdicos e realização de vídeos.



A Casa de Repouso Sonhos Meus tem licença de funcionamento atribuída pela Segurança social desde 2002, actualmente com o nº13/2017. O atendimento ao público é de segunda a sexta, das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h30 e ao fim de semana por marcação. Os interessados podem visitar as instalações às sextas, sábados e domingos à tarde.