13/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 13-11-2025

S. Martinho assinalado na Casa de Repouso Sonhos Meus

S. Martinho assinalado na Casa de Repouso Sonhos Meus
S. Martinho assinalado na Casa de Repouso Sonhos Meus
S. Martinho assinalado na Casa de Repouso Sonhos Meus
S. Martinho assinalado na Casa de Repouso Sonhos Meus
A casa com 25 anos de actividade está instalada em Marinhais

A Casa de Repouso Sonhos Meus no Bairro do Simões, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, assinalou o ia de S. Martinho com muita alegria entre utentes. Em actividade há 25 anos, actualmente gerida por Cínia Pereira, a casa está instalada num edifício térreo, num local sossegado, onde passam poucos carros e onde ainda é possível ouvir o chilrear dos pássaros. Dispõe de nove quartos duplos, três individuais e um triplo, tendo capacidade para alojar 24 pessoas.

Conta com uma equipa motivada e bem preparada, composta por 14 funcionários onde se incluem um médico, uma enfermeira e uma animadora. Algumas das actividades disponíveis na Casa de Repouso Sonhos Meus são ginástica, ateliê de culinária, jogos lúdicos e realização de vídeos.

A Casa de Repouso Sonhos Meus tem licença de funcionamento atribuída pela Segurança social desde 2002, actualmente com o nº13/2017. O atendimento ao público é de segunda a sexta, das 09h00 às 11h30 e das 14h00 às 16h30 e ao fim de semana por marcação. Os interessados podem visitar as instalações às sextas, sábados e domingos à tarde.
