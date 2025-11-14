uma parceria com o Jornal Expresso
14/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Cultura | 14-11-2025 10:00

Biblioteca António Botto em Abrantes com várias actividades em Novembro

foto dr
No dia 15 de Novembro, a Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, recebe o espectáculo infantil “João Pé de Feijão”. No mesmo dia, a biblioteca acolhe a exposição “Traços Impercetíveis de Resistência”, da artista Susana Rosa.

A manhã de sábado, 15 de Novembro, será dedicada à imaginação e à fantasia na Biblioteca Municipal António Botto, com a apresentação do espectáculo “João Pé de Feijão”, destinado a crianças a partir dos três anos. A lotação é limitada a 40 participantes (um adulto por criança). A adaptação é assinada pela companhia Byfurcação Teatro e é uma adaptação teatral do clássico conto de fadas, “João e o Pé de Feijão” que conta a história de João, um jovem corajoso e sonhador que troca a vaca da família por feijões mágicos. Ao plantá-los nasce um enorme pé de feijão que o conduz até um reino encantado nas nuvens, onde viverá uma série de aventuras, desafios e descobertas, enfrentando até um temível gigante.
No mesmo dia, será inaugurada a exposição “Traços Impercetíveis de Resistência”, da artista Susana Rosa. Esta exposição propõe um olhar profundo e crítico sobre a condição humana através da pintura contemporânea, convocando máscaras, escritas indefinidas e imagens soltas que se entrelaçam numa narrativa plástica onde o místico e o contraditório se fundem. Inspirando-se em múltiplos movimentos artísticos, da Arte Bruta ao Surrealismo e ao Dadaísmo, Susana Rosa revisita a tradição crítica da pintura, evocando nomes como Goya, Picasso, Karel Appel, Pollock e Maria Helena Vieira da Silva, entre outros. A sua obra propõe uma “neocrítica”, uma resistência subtil que se manifesta na força do bruto, do grotesco e do simbólico, uma estética que ultrapassa o decorativo e desafia a técnica pela expressão livre e instintiva. A exposição poderá ser visitada até dia 14 de Março de 2026.
