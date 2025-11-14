Carlos Guilherme e Mafalda Taborda juntaram-se à Filarmónica Benaventense nos 154 anos da colectividade 

A Banda da Sociedade Filarmónica Benaventense subiu ao palco do Cineteatro de Benavente para celebrar o 154.º aniversário, num espectáculo inserido na Temporada da Música 2025 do município de Benavente. O concerto contou com a participação especial do tenor Carlos Guilherme e da fadista Mafalda Taborda, convidados de honra da noite que deram voz a alguns dos momentos mais emotivos da actuação.

Sob a direcção do maestro João Dias, o programa musical foi um verdadeiro percurso pelas memórias e pelas emoções da música portuguesa e internacional. O alinhamento incluiu peças como Lisboa Menina e Moça, Cheira a Lisboa, Olhos Castanhos e Cartas de Amor, a par de temas universais como Nessun Dorma, O Sole Mio e My Way. Não faltou também um tributo à canção portuguesa contemporânea com Amar pelos Dois, de Salvador Sobral, sendo o tema interpretado a duo pelos convidados e a filarmónica.

Entre cada peça, o público foi saudando a banda com longos aplausos, também dirigidos ao humor do tenor Carlos Guilherme, que esbateu a distância entre o palco e o público. Foi um ambiente de festa e reconhecimento pelo trabalho de uma colectividade que, há mais de um século e meio, faz da música uma escola de vida e de cultura. Com sede num edifício emblemático da vila, a Sociedade Filarmónica Benaventense, fundada em 1 de Novembro de 1871, continua a ser um dos pilares da vida associativa e cultural.