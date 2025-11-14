uma parceria com o Jornal Expresso
14/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 14-11-2025 15:00

Salvaterra de Magos é cenário de série sobre Beatriz Ângelo

Salvaterra de Magos é cenário de série sobre Beatriz Ângelo
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Equipa de filmagens, actores e figurantes transformam a Praia Doce num cenário de época para nova série sobre Beatriz Ângelo.

A Praia Doce, em Salvaterra de Magos, recebeu terça-feira, 11 de Novembro, uma equipa de filmagens da produtora Plural para a gravação de cenas de uma nova mini-série de época centrada na vida de Beatriz Ângelo, uma das primeiras médicas portuguesas e uma das vozes mais activas na luta pela emancipação feminina.
A produção, que será brevemente exibida em televisão, recria momentos históricos da vida e do percurso profissional de Beatriz Ângelo, pioneira num tempo em que a presença das mulheres na medicina e na esfera pública era ainda uma excepção.
O local escolhido, à beira do Tejo, serviu de cenário natural para algumas das cenas da narrativa, unindo a beleza da paisagem ribatejana à reconstituição histórica.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar