Cultura | 14-11-2025 15:00
Salvaterra de Magos é cenário de série sobre Beatriz Ângelo
Equipa de filmagens, actores e figurantes transformam a Praia Doce num cenário de época para nova série sobre Beatriz Ângelo.
A Praia Doce, em Salvaterra de Magos, recebeu terça-feira, 11 de Novembro, uma equipa de filmagens da produtora Plural para a gravação de cenas de uma nova mini-série de época centrada na vida de Beatriz Ângelo, uma das primeiras médicas portuguesas e uma das vozes mais activas na luta pela emancipação feminina.
A produção, que será brevemente exibida em televisão, recria momentos históricos da vida e do percurso profissional de Beatriz Ângelo, pioneira num tempo em que a presença das mulheres na medicina e na esfera pública era ainda uma excepção.
O local escolhido, à beira do Tejo, serviu de cenário natural para algumas das cenas da narrativa, unindo a beleza da paisagem ribatejana à reconstituição histórica.
