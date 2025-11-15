Clara Jacinto eleita Embaixadora da Vinha e do Vinho em Arruda dos Vinhos

A 28ª edição da Festa da Vinha e do Vinho, em Arruda dos Vinhos, viveu no sábado um dos seus momentos mais aguardados, a Gala de Eleição da Embaixadora da Vinha e do Vinho com Clara Jacinto, de 19 anos, representante da Associação Cultura DeGrau, a ser a grande vencedora da noite, conquistando o título de Embaixadora da Vinha e do Vinho 2025. A jovem arrecadou ainda o prémio de Miss Fotogenia.

O evento reuniu nove candidatas, representando o Externato João Alberto Faria, a Associação Cultura DeGrau, o Grupo Motard Raposas do Asfalto e a Sociedade Recreativa e Cultural de Camondes.

O pódio ficou completo com Maria Inês Gonçalves, de 16 anos e representante do Grupo Motard Raposas do Asfalto, eleita 1.ª Dama de Honor, e Helena Carvalho, de 17 anos, representante do Externato João Alberto Faria, que alcançou o título de 2.ª Dama de Honor.

O prémio do público foi entregue a Mafalda Castro, de 16 anos, representante da Associação Cultura DeGrau. Já o título de Miss Simpatia, escolhido pelas próprias concorrentes, foi atribuído à candidata número 5, Maya Pereira, de 17 anos, em representação do Externato João Alberto Faria.

A gala foi conduzida por Daniela Azevedo e contou com um júri de cinco elementos: Carlos Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos; Florbela Batista, do Turismo de Portugal; Carolina Neto, Embaixadora da Festa da Vinha e do Vinho 2024; Paulo Viduedo, da REMAX; e Luís Esteves, do Turismo de Arruda dos Vinhos.

No final, o município de Arruda dos Vinhos deixou um agradecimento público às lojas de roupa, comércio local, maquilhadoras, cabeleireiras, artistas e a todas as entidades e pessoas que contribuíram para a realização e sucesso do evento.