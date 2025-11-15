uma parceria com o Jornal Expresso
15/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 15-11-2025 15:34

Mação acolhe eventos internacionais relacionados com a arte rupestre

Mação acolhe eventos internacionais relacionados com a arte rupestre
foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O concelho de Mação vai receber no mês de Dezembro dois eventos internacionais relacionados com a arte rupestre pré-histórica: o 2º workshop do projecto europeu TupART, no dia 11, e a assembleia-geral da Associação Internacional Caminhos da Arte Rupestre Pré-Histórica, no dia 12.

O concelho de Mação vai receber no mês de Dezembro dois eventos internacionais relacionados com a arte rupestre pré-histórica. O 2º workshop do projecto europeu TupART, no dia 11, e, no dia 12, a assembleia-geral da Associação Internacional Caminhos da Arte Rupestre Pré-Histórica, entidade da qual o Município de Mação é membro fundador. Essas actividades coincidem com a celebração do 25º aniversário da descoberta da arte paleolítica do Ocreza, estimando-se a presença em Mação de meia centena especialistas e gestores de arte rupestre oriundos de diversos países europeus.
O projecto europeu TupART, de que são parceiros a Câmara de Mação e o Instituto Terra e Memória, visa impulsionar a revitalização cultural e económica dos territórios rurais europeus mediante a conservação e gestão da arte rupestre paleolítica, a mais antiga expressão artística da Humanidade.
A Associação Internacional Caminhos da Arte Rupestre Pré-Histórica é responsável pela gestão do Itinerário Cultural do Conselho da Europa, a mais vasta rede europeia de destinos culturais e turísticos dedicados à divulgação da arte rupestre europeia junto do grande público. A rede congrega actualmente dez países e integra mais de 165 destinos.
“A realização destes eventos constitui um novo momento estratégico para reforçar o papel activo de Mação na dinamização cultural e no desenvolvimento sustentável do território, refere a Câmara de Mação.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar