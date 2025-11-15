Mação acolhe eventos internacionais relacionados com a arte rupestre

O concelho de Mação vai receber no mês de Dezembro dois eventos internacionais relacionados com a arte rupestre pré-histórica: o 2º workshop do projecto europeu TupART, no dia 11, e a assembleia-geral da Associação Internacional Caminhos da Arte Rupestre Pré-Histórica, no dia 12.

O concelho de Mação vai receber no mês de Dezembro dois eventos internacionais relacionados com a arte rupestre pré-histórica. O 2º workshop do projecto europeu TupART, no dia 11, e, no dia 12, a assembleia-geral da Associação Internacional Caminhos da Arte Rupestre Pré-Histórica, entidade da qual o Município de Mação é membro fundador. Essas actividades coincidem com a celebração do 25º aniversário da descoberta da arte paleolítica do Ocreza, estimando-se a presença em Mação de meia centena especialistas e gestores de arte rupestre oriundos de diversos países europeus.

O projecto europeu TupART, de que são parceiros a Câmara de Mação e o Instituto Terra e Memória, visa impulsionar a revitalização cultural e económica dos territórios rurais europeus mediante a conservação e gestão da arte rupestre paleolítica, a mais antiga expressão artística da Humanidade.

A Associação Internacional Caminhos da Arte Rupestre Pré-Histórica é responsável pela gestão do Itinerário Cultural do Conselho da Europa, a mais vasta rede europeia de destinos culturais e turísticos dedicados à divulgação da arte rupestre europeia junto do grande público. A rede congrega actualmente dez países e integra mais de 165 destinos.

“A realização destes eventos constitui um novo momento estratégico para reforçar o papel activo de Mação na dinamização cultural e no desenvolvimento sustentável do território, refere a Câmara de Mação.