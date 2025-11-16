Cultura | 16-11-2025 18:00
Animação de Natal regressa a Rio Maior e às Marinhas do Sal
O município de Rio Maior vai promover um conjunto de iniciativas natalícias em todo o concelho, de 22 de Novembro a 6 de Janeiro.
Rio Maior vai mais uma vez assinalar a quadra natalícia com muita animação. O município vai promover um conjunto de iniciativas natalícias em todo o concelho, sob a designação Natal Rio Maior 2025, e nas Marinhas do Sal vão estar em exposição os tradicionais Presépios de Sal, com muita animação associada.
A Inauguração do Natal Rio Maior 2025 está agendada para sábado, 22 de Novembro, pelas 18h00, na Praça da República. Pelas 19h00 dá-se a inauguração dos Presépios de Sal nas Marinhas do Sal, com actuação do Coimbra Gospel Choir, ligação da iluminação de Natal, espectáculo de pirotecnia e muita música e animação. A programação estende-se até 6 de Janeiro de 2026.
