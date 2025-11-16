uma parceria com o Jornal Expresso
16/11/2025

Cultura | 16-11-2025 21:00

Biblioteca Municipal da Chamusca promove reutilização de livros

Iniciativa Mercado do Livro Usado decorre até 29 de Novembro e promove o acesso à leitura através da reutilização de livros.

A Biblioteca Municipal da Chamusca acolhe, até ao dia 29 de Novembro, o Mercado do Livro Usado, uma iniciativa que convida a comunidade a explorar uma ampla selecção de livros usados. O Mercado do Livro Usado decorre no horário habitual da biblioteca: de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h00, e aos sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00.
Promovido pelo município da Chamusca, o Mercado do Livro Usado reúne títulos de diversos géneros e autores, desde romance, literatura infantil e enciclopédias, a clássicos intemporais e obras contemporâneas que continuam a inspirar leitores de todas as idades. Para além da sua vertente cultural, esta iniciativa promove a reutilização e a sustentabilidade, dando nova vida a livros que, de outra forma, poderiam permanecer esquecidos, descreve a autarquia em comunicado.
Com preços acessíveis, o Mercado do Livro Usado oferece a todos os visitantes a oportunidade de enriquecer as suas bibliotecas pessoais e descobrir novos universos literários. Integrado na programação regular da Biblioteca Municipal da Chamusca, este evento reforça o papel das bibliotecas como espaços de partilha, conhecimento e dinamização cultural. “Mais do que uma simples oportunidade para adquirir livros, o Mercado do Livro Usado é um convite à leitura e à redescoberta do prazer de ler”, conclui a nota.
