Clube de Natação de Torres Novas conquista pódios em Leiria

O Clube de Natação de Torres Novas participou no IV Torneio Fundação CNL, prova destinada aos infantis, e no II Leiria Open - Absolutos. Ambos os eventos foram organizados pelo Clube Náutico de Leiria. Os nadadores torrejanos alcançaram lugares de pódio nas provas. Os infantis entraram em acção com Salvador Vieira e Rita Valentim em destaque e ainda a estafeta de 4x50 livres masculinos que subiram ao pódio.

Em absolutos, destaque para Rafaela Mendes que venceu os 200 e 50 costas e estabeleceu três recordes do Torneio, e para Afonso Evaristo que subiu ao 3º lugar nos 50 costas. A estafeta de 4x50 estilos composta por Rafaela Mendes, Clara Madureira, Madalena Monteiro e Leonor Lopes alcançou o 3º lugar. Margarida Formigo alcançou o tempo de acesso ao Torneio Zonal Sul e Duarte Mendes estabeleceu novo recorde juvenil B nos 200 bruços.