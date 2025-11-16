uma parceria com o Jornal Expresso
16/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 16-11-2025 21:00

Clube de Natação de Torres Novas conquista pódios em Leiria

Clube de Natação de Torres Novas conquista pódios em Leiria
Nadadores torrejanos brilharam em Leiria. Foto Clube de Natação de Torres Novas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nadadores do Clube de Natação de Torres Novas alcançaram lugares de pódio no IV Torneio Fundação CNL e no II Leiria Open – Absolutos.

O Clube de Natação de Torres Novas participou no IV Torneio Fundação CNL, prova destinada aos infantis, e no II Leiria Open - Absolutos. Ambos os eventos foram organizados pelo Clube Náutico de Leiria. Os nadadores torrejanos alcançaram lugares de pódio nas provas. Os infantis entraram em acção com Salvador Vieira e Rita Valentim em destaque e ainda a estafeta de 4x50 livres masculinos que subiram ao pódio.
Em absolutos, destaque para Rafaela Mendes que venceu os 200 e 50 costas e estabeleceu três recordes do Torneio, e para Afonso Evaristo que subiu ao 3º lugar nos 50 costas. A estafeta de 4x50 estilos composta por Rafaela Mendes, Clara Madureira, Madalena Monteiro e Leonor Lopes alcançou o 3º lugar. Margarida Formigo alcançou o tempo de acesso ao Torneio Zonal Sul e Duarte Mendes estabeleceu novo recorde juvenil B nos 200 bruços.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar