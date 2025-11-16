Estudo sobre toponímia de Santarém vai dar origem a livro após dois anos de investigação

António Canavarro e José Raimundo Noras, apresentaram no dia 7 de Novembro, em Alpiarça, um estudo sobre a evolução da toponímia da cidade de Santarém. Um trabalho desenvolvido ao longo de dois anos e meio, que estuda a forma como os nomes das ruas reflectem a história, a memória e as transformações do concelho de Santarém, que em breve será publicado em livro.

Segundo os investigadores, os topónimos reflectem valores, identidades e escolhas históricas que permitem ler a cidade através de cada rua. A investigação teve como base atas municipais e documentação dos séculos XIX e XX, utilizando também estudos de investigadores como Ângela Beirante e Mário Vieira. António Canavarro e José Raimundo Noras revelam que tiveram dificuldade em localizar algumas referências antigas e identificação de figuras históricas ligadas aos nomes das ruas. O estudo analisa ainda as mudanças de designação de ruas ao longo dos tempos, em particular no centro histórico e na Ribeira de Santarém, demonstrando que muitas das homenagens actuais surgiram após o período liberal e republicano como o caso do Largo de Passos Manuel e o Largo Sá da Bandeira, que espelham as transformações políticas do século XIX.

Durante o debate, surgiu uma questão sobre a designação da Rua Dr. Jorge de Sena, em Santarém. Os investigadores reconhecem que o título “Dr.” é o menos importante, e até irrelevante, tendo em conta que Jorge de Sena, poeta e ensaísta, é reconhecido sobretudo pela sua obra literária e estudos camonianos. António Canavarro e José Raimundo Noras salientaram ainda a existência de topónimos cuja origem permanece desconhecida, como a Rua 16 de Abril, atribuída em 1977. Os investigadores anunciaram ainda que o livro completo será publicado em breve e contará com três capítulos, um dedicado ao Plátano, outro à Ribeira de Santarém e o último terá biografias das personalidades homenageadas na toponímia da cidade de Santarém.